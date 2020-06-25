Финляндия рассказала, что откроет границы с Россией в последнюю очередь

Финляндия сообщила, что границы с Россией для туризма откроются в последнюю очередь, сказала глава МВД страны Мария Охисало в эфире телеканала Yle.

«Сначала будут отменены ограничения на границах внутри Шенгена, и затем мы перейдем к так называемым третьим странам, к которым относится Россия. Это, скорее всего, последние страны, которые будут открыты для туризма», --сказала Охисало.

По словам министра, границы сначала откроются для рабочих поездок. Она добавила, что все вопросы будут решаться на уровне ЕС.

В Финляндии коронавирусом заразились больше семи тысяч, выздоровели 6,6 тысячи, скончались 327 человек. Страна закрыла границы 19 марта. С 14 мая границы открылись для граждан Шенгенской зоны по рабочим поездкам и неотложным обстоятельствам. Для россиян въезд в страну закрыт до 14 июля.

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