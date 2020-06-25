Польшу предупредили об опасности расположения войск США внутри страны

Размещение войск США внутри Польши может повредить безопасности принимающей страны, поскольку превратит ее в «прифронтовое государство», пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко.

«Если в Варшаве осознанно хотят закрепиться в статусе прифронтового государства путем приема на своей территории иностранных сил на постоянной основе, то, наверное, осознают все издержки, связанные с этим. В том числе для собственной безопасности», — сказал Грушко.

Ранее США объявили, что выведут часть своих войск из Германии и перебросят военных в европейские страны, включая Польшу.

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