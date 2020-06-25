Популярный белорусский Telegram-канал сообщил о задержании администратора
Популярный в Белоруссии Telegram-канал «Беларусь головного мозга» сообщил о задержании своего администратора и обыске в его квартире, передает РИА «Новости».
Канал специализируется на освещении событий общественно-политической жизни страны.
«К одному из наших администраторов, Игорю Лосику, пришли девять человек с обыском. … Игорь Лосик задержан», — говорится в сообщении в канале.
Там также отметили, что Лосик задержан в рамках уголовного дела, какого именно — не уточняется.
Аудитория канала в Telegram составляет 168 тысяч подписчиков.
Ранее в МВД Белоруссии заявили, что незаконные уличные акции в стране управляются в том числе через Telegram-каналы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство из-за рубежа.
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