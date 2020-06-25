Голосование по поправкам стало целью для «внешней атаки», уверены в Совфеде

Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ стало мишенью для «внешней атаки», передает ТАСС.

С таким заявлением в четверг выступил сенатор Андрей Климов.

По его словам, происходит эта атака с использованием соцсетей, подконтрольных Западу СМИ и НКО.

Мотивом вмешательства является желание остановить процесс укрепления суверенитета Российской Федерации, уверен член Совфеда.

Климов уточнил, что в настоящее время ведется мониторинг соответствующих фактов вмешательства.

«Полученные материалы будут направлены в компетентные органы», - резюмировал он.

Займется сбором материалов, по словам Климова, специальная мониторинговая группа.

Голосование по поправкам стартовало в четверг, 25 июня. Продлится оно до 1 июля включительно.

Именно с 25 июня по 1 июля и будет работать мониторинговая группа, которая будет отслеживать факты вмешательства Запада в голосование по поправкам.