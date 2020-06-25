Голосование по поправкам стало целью для «внешней атаки», уверены в Совфеде
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ стало мишенью для «внешней атаки», передает ТАСС.
С таким заявлением в четверг выступил сенатор Андрей Климов.
По его словам, происходит эта атака с использованием соцсетей, подконтрольных Западу СМИ и НКО.
Мотивом вмешательства является желание остановить процесс укрепления суверенитета Российской Федерации, уверен член Совфеда.
Климов уточнил, что в настоящее время ведется мониторинг соответствующих фактов вмешательства.
«Полученные материалы будут направлены в компетентные органы», - резюмировал он.
Займется сбором материалов, по словам Климова, специальная мониторинговая группа.
Голосование по поправкам стартовало в четверг, 25 июня. Продлится оно до 1 июля включительно.
Именно с 25 июня по 1 июля и будет работать мониторинговая группа, которая будет отслеживать факты вмешательства Запада в голосование по поправкам.