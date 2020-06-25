В России началось голосование по поправкам в Конституцию

В четверг, 25 июня, стартовало голосование по внесению поправок в Основной закон страны РФ, передает сайт мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что проголосовать можно онлайн, на дому, а также на участке по месту регистрации или фактического проживания.

Электронное голосование стартовало в 10.00.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону: +7 (800) 222-55-52.

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