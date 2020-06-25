Названа причина смерти сына Никиты Хрущева

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Причиной смерти Сергея Хрущева, сына экс-премьера Советского Союза, стало огнестрельное ранение в голову, передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению полиции, признаков насильственной смерти нет.

Причина смерти была установлена в результате патологоанатомической экспертизы.

Сергей Хрущев умер 18 июня в своем доме в американском Крэнстоне на 85-м году жизни.

Он был ученым в области ракетостроения, политологом и публицистом. Специализировался на теме истории холодной войны. Работал профессором Института международных исследований Томаса Уотсона Университета Брауна.

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