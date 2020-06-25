Названа причина смерти сына Никиты Хрущева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Причиной смерти Сергея Хрущева, сына экс-премьера Советского Союза, стало огнестрельное ранение в голову, передает агентство Associated Press.
Согласно заявлению полиции, признаков насильственной смерти нет.
Причина смерти была установлена в результате патологоанатомической экспертизы.
Сергей Хрущев умер 18 июня в своем доме в американском Крэнстоне на 85-м году жизни.
Он был ученым в области ракетостроения, политологом и публицистом. Специализировался на теме истории холодной войны. Работал профессором Института международных исследований Томаса Уотсона Университета Брауна.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: