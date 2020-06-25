Евгения Примакова назначили главой Россотрудничества

Главой Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) назначен Евгений Примаков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя главы федерального агентства Михаила Брюханова.

По его данным, глава государства Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Ранее данный пост занимала Элеонора Митрофанова. Она была переведена на работу в МИД России в качества посла по особым поручениям.

Евгений Примаков был членом комитета Государственной думы по международным делам.

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