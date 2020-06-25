В ЦИК объяснили инцидент с Лобковым человеческим фактором

Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев дал объяснение тому факту, что в паре случае москвичи могли отдать свой голос на голосовании по поправкам в Конституцию дважды — онлайн и очно.

«В таких ситуациях говорят — человеческий фактор.

Первый час работы комиссий... У членов УИК ещё естественное волнение. До начала работы граждане, заявившиеся на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), должны быть исключены из списка своего участка. В том числе и г-на Лобкова обязаны были исключить из списка, т.к. им было подано заявление на дистанционное голосование.

Списки подавших заявления на ДЭГ во все ТИК и УИК поступили своевременно.

Идёт проверка причин, по которым г-н Лобков смог совершить правонарушение.

После установления всех обстоятельств будет принято решение.

На г-на Лобкова, видимо, вынужденно будет составлен протокол об административном правонарушении (ст. 5.22 Кодекса об административных правонарушениях)», — отметил Булаев.