Путин: формат видеоконференций нужно активно использовать в будущем

Президент РФ Владимир Путин заявил, что формат видеоконференций является очень удобным и предложил его использовать для проведения различных встреч и совещаний в государственных органах, передает ТАСС.

»(Формат) является довольно удобным для обсуждения различных проблем с разными людьми, находящимися в разных местах, — много времени экономит», — сказал Путин.

Он добавил, что такой формат совещаний можно использовать достаточно активно.

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