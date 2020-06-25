Путин: формат видеоконференций нужно активно использовать в будущем
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что формат видеоконференций является очень удобным и предложил его использовать для проведения различных встреч и совещаний в государственных органах, передает ТАСС.
»(Формат) является довольно удобным для обсуждения различных проблем с разными людьми, находящимися в разных местах, — много времени экономит», — сказал Путин.
Он добавил, что такой формат совещаний можно использовать достаточно активно.
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