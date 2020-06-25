МИД России отреагировал на сообщение посольства США о флаге ЛГБТ песней «Эль Бимбо»

МИД России отреагировал на сообщение американского посольства в Москве на Facebook о флаге ЛГБТ.

«Сегодня посольство США в России чествует Флаг Гордости ЛГБТИ. <...> Сила общества в разнообразии... Права ЛГБТИ — это права человека», — написало диппредставительство Соединенных Штатов.

В комментариях к сообщению МИД России ответил песней «Эль Бимбо» — гимном бара «Голубая устрица» из сериала «Полицейская академия».

Министерство также написало: «Просто чтобы поддерживать вас в радостном настроении в такое тяжелое для Америки время».

Ранее посольство США в Москве вывесило ЛГБТ-флаг.

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