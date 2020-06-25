В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию
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В четверг началось общероссийское голосование по внесению поправок в Основной закон РФ.
Оно продлится по 1 июля включительно.
Кроме того, за границей образованы 254 участка в 144 странах.
Изначально голосование должно было состояться 22 апреля, но его перенесли в связи с пандемией коронавируса.
Президент Владимир Путин говорил, что изменения в основной закон «вступят в силу» <... > только если граждане их поддержат», напоминает ТАСС.
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