В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию

В четверг началось общероссийское голосование по внесению поправок в Основной закон РФ.

Оно продлится по 1 июля включительно.

Кроме того, за границей образованы 254 участка в 144 странах.

Изначально голосование должно было состояться 22 апреля, но его перенесли в связи с пандемией коронавируса.

Президент Владимир Путин говорил, что изменения в основной закон «вступят в силу» <... > только если граждане их поддержат», напоминает ТАСС.

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