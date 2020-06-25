В МИД затруднились сказать, при какой администрации США улучшатся отношения с РФ

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не может дать ответа, при какой администрации США после президентских выборов отношения с Россией могут улучшиться, сообщает РИА «Новости».

«Мы не можем говорить по сути дела о том, при какой администрации, республиканской или демократической <...> нам будет лучше», — сказал Рябков.

Он отметил, что в настоящее время Россия является «негативным фактором» во внутриамериканском контексте.

По его словам, консенсус по этому вопросу глубоко укоренился в американских элитах, в том числе в СМИ, бизнесе и экспертных кругах.

Выборы 46-го президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Косачев: наращивание сил НАТО у границ с Россией приведет к ответным действиям

— В Совфеде назвали причину выхода США из ДРСМД

— Трамп рассчитывает «поладить с Россией»