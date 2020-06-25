В МИД затруднились сказать, при какой администрации США улучшатся отношения с РФ
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не может дать ответа, при какой администрации США после президентских выборов отношения с Россией могут улучшиться, сообщает РИА «Новости».
«Мы не можем говорить по сути дела о том, при какой администрации, республиканской или демократической <...> нам будет лучше», — сказал Рябков.
Он отметил, что в настоящее время Россия является «негативным фактором» во внутриамериканском контексте.
По его словам, консенсус по этому вопросу глубоко укоренился в американских элитах, в том числе в СМИ, бизнесе и экспертных кругах.
Выборы 46-го президента США состоятся 3 ноября 2020 года.
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