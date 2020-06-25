Мосгоризбирком разъяснил правила электронного голосования

Жители российской столицы, записавшиеся на электронное голосование по внесению изменений в Основной закон страны, очно смогут проголосовать только 1 июля при условии, что они так и не отдали свой голос дистанционным способом.

Об этом в четверг сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо секретаря МГИК председателям ТИКов.

Ранее на одном из московских участков участнику голосования, исключенному из списка в связи с подачей заявления на участие в дистанционном электронном голосовании, член УИК ошибочно выдал бюллетень.

При этом ящик для голосования с бюллетенем данного гражданина был опечатан, а бюллетень был признан недействительным.

«Выдача бюллетеня на участке по месту жительства участникам голосования, записавшимся на ДЭГ с 25 по 30 июня 2020 года, является грубейшим нарушением законодательства РФ и нормативно-правовых актов», — уточняется в письме секретаря Мосгоризбиркома.

В нем также напоминается об ответственности за неправомерные действия.

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