В Кремле рассказали, когда Путин проголосует по поправкам в Конституцию

В Кремле рассказали, когда президент Владимир Путин проголосует по поправкам в Конституцию, передает корреспондент «Газеты.ru».

«Самое позднее — он будет голосовать 1 июля, если он не изберет другого способа голосования, которые возможны», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, добавив, что позже Кремль уточнит эту информацию.

В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию. Участки будут работать каждый день до 1 июля без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня — с 8.00 до 16.00. Подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

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