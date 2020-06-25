Двойное голосование по поправкам в Конституцию невозможно, убедился депутат

Двойное голосование по внесению изменений в Основной закон страны невозможно.

С таким заявлением выступил в четверг депутат Госдумы Андрей Макаров.

По словам парламентария, он лично убедился в этом сегодняшним утром.

«Приехал на участок, подошёл и попросил бюллетень. Они посмотрели, сказали: «Нет, вы зарегистрированы для электронного голосования», — цитирует главу комитета по бюджетам и налогам РИА «Новости».