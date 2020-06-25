Двойное голосование по поправкам в Конституцию невозможно, убедился депутат
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Двойное голосование по внесению изменений в Основной закон страны невозможно.
С таким заявлением выступил в четверг депутат Госдумы Андрей Макаров.
По словам парламентария, он лично убедился в этом сегодняшним утром.
«Приехал на участок, подошёл и попросил бюллетень. Они посмотрели, сказали: «Нет, вы зарегистрированы для электронного голосования», — цитирует главу комитета по бюджетам и налогам РИА «Новости».