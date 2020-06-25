Песков рассказал про общение Путина и Лукашенко в день парада Победы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко имели возможность поговорить друг с другом 24 июня в Москве, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Президенты имели возможность в кулуарах кратко пообщаться. Они продолжат диалог», — сказал Песков.

По его словам, лидеры двух стран общаются по различным вопросам очень часто и содержательно.

Он также заявил, что в настоящее время прорабатывается вопрос посещения Лукашенко церемонии открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом. Она должна состояться 30 июня.

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