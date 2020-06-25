Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что уже проголосовал по поправкам в Конституцию, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я уже проголосовал. Три дня назад зарегистрировался на сайте Мос.ру, а сегодня, пока ехал на работу в машине, проголосовал. Электронное голосование работает прекрасно, быстро и удобно», — сказал Песков.

В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию. Участки будут работать каждый день до 1 июля.

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