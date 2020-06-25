Украина направила России ноту протеста после парада Победы в Крыму

МИД Украины направил внешнеполитическому ведомству России ноту протеста в связи с проведением военных парадов в Крыму, в Донецкой и Луганской областях. Об этом пишет ТАСС.

Так, Киев считает данные мероприятия пренебрежением действующим законодательством Украины и нормами международного права со стороны Москвы.

Кроме того, украинская сторона считает, что Москва держит курс на «дальнейшую эскалацию в двусторонних отношениях» и на «милитаризацию Крыма, которая представляет серьезную угрозу европейской безопасности».

Киев призвал Москву перестать осуществлять международно-противоправные деяния, якобы направленные против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

24 июня торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли в Севастополе, Керчи и Симферополе.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.