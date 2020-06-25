Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проголосовал по вопросу принятия поправок в Конституцию, передает РИА «Новости».

По данным агентства, Медведев опустил бюллетень на избирательном участке в столичной гимназии № 1448.

В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию. Участки будут работать каждый день до 1 июля без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня — с 8.00 до 16.00. Подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

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