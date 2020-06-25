В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию

Избирательные участки для проведения голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в России 25 июня.

Помимо традиционных мест для волеизъявления, проголосовать можно будет в специальных шатрах во дворах домов, больницах, на предприятиях и вокзалах.

В Москве, избиратели смогут отдать свой голос на 3,6 тысячи участков. Также жители Москвы и Нижегородской области с 5 по 21 июня подавали заявки о желании проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования.

Участки будут работать каждый день до 1 июля без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня — с 8.00 до 16.00. Подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.