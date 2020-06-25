WP: Участвовавших в митинге Трампа членов Секретной службы отправили на карантин

Сотрудников Секретной службы, которые работали на проходящем в городе Талса, штат Оклахома, митинге президента США Дональда Трампа, отправили на карантин. Об этом сообщает Washington Post.

Так, руководство службы дало указания десяткам ее членов оставаться дома для прохождения двухнедельного карантина.

Ранее американские СМИ узнали, что COVID-положительный тест получили шесть человек из занимавшейся подготовкой к митинге передовой группы предвыборного штаба.Кроме того, коронавирус был выявлен и у двух находившихся на митинге сотрудников предвыборного штаба.

Митинг Трампа в Талсе стал первым массовым мероприятием президента за время пандемии коронавирусной инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.