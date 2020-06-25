Reuters сообщило о планах Путина и Макрона провести видеоконференцию в 26 июня

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон планируют провести видеоконференцию на текущей неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным СМИ, мероприятие запланировано на пятницу, 26 июня.

«Необходимо продвинуться дальше по темам кризисов, в частности на Украине», — уточнил собеседник агентства.

В ходе конференции политики также намерены обсудить вопросы безопасности в Европе, ливийский кризис, а также кибербезопасность и другие виды двустороннего сотрудничества.

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