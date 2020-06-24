Путин рассказал о своем окружении

Президент России Владимир Путин рассказал, что в его окружении нет и не может быть тех, кто не верит в Россию, пишет РИА «Новости».

«Кто сказал: надеюсь, в вашем окружении нет людей, которые не верят в Россию? В моем окружении не может быть таких, которые не верят в Россию. Просто исключено», — сказал Путин.

Ранее директор музея-усадьбы Сергея Рахманинова «Ивановка» Александр Ермаков пригласил президента посетить усадьбу и пообещал перевоспитать тех, кто сомневается в силе и мощи России.

«И если у вас есть в окружении сомневающиеся в силе и мощи России, пришлите их ко мне в «Ивановку», мы... сумеем их воспитать», — сказал Ермаков.

В прошлом году Ермаков получил государственную премию в области литературы и искусства за создание музея-усадьбы и просветительскую деятельность.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин высоко оценил проведенный парад Победы в Москве

— Путин поблагодарил военных за проведенный парад Победы в Москве