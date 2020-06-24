Песков объяснил отъезд Лукашенко
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Минск сразу после окончании парада Победы, пишут «Ведомости».
Песков пояснил, что Лукашенко участвовал в торжественном приеме в Кремле.
Эту информацию также подтвердил пресс-атташе посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуро.
Ранее в СМИ появилась информация, что Лукашенко покинул Москву сразу же после военного парада и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
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