Песков объяснил отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Минск сразу после окончании парада Победы, пишут «Ведомости».

Песков пояснил, что Лукашенко участвовал в торжественном приеме в Кремле.

Эту информацию также подтвердил пресс-атташе посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуро.

Ранее в СМИ появилась информация, что Лукашенко покинул Москву сразу же после военного парада и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

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