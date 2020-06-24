Помпео заявил об опасности Китая для народа США
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Действия Коммунистической партии Китая представляют угрозу для безопасности американцев, заявил госсекретарь Майк Помпео на своей странице в Twitter.
«Администрация президента Дональда Трампа первой серьезно отнеслась к этой угрозе», – подчеркнул Помпео.
Отношения США и Китая обострились после того, как Вашингтон начал обвинять китайскую сторону в пандемии новой коронавирусной инфекции. В американский сенат внесен проект закона «Об ответственности за COVID-19», который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трамп опроверг расторжение торгового соглашения между США и Китаем
— Трамп заявил, что очень разочарован в Китае