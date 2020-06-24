Порошенко вызвали на допрос в качестве подозреваемого

Бывшего президента Украины Петра Порошенко в качестве подозреваемого вызвали на допрос в госбюро расследований (ГБР). Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Допрос должен состояться 30 июня в 10.00 по местному времени.

«Проведение одновременного допроса и других процессуальных действий в уголовном производстве <…> Явка обязательна», — говорится в сообщении ГБР.

Ранее депутат Рады Андрей Деркач передал правоохранителям записи разговоров Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. Разговоры касались вопросов управления страной, в частности, увольнения с должности генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Офис генерального прокурора Украины возбудил дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении бывшего президента.

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