Вице-премьер Борисов и глава МИД Венесуэлы обсудят сотрудничество

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса встретится с российским вице-премьером Юрием Борисовым. Об этом рассказал глава венесуэльского МИДа, сообщает РИА «Новости».

Встреча состоится в четверг, 25 июня, и будет посвящена вопросам экономического сотрудничества, отметил Арреаса.

Ранее сообщалось, что в рамках визита в Москву, что глава МИД Венесуэлы посетит парад в честь 75-летия Победы и проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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