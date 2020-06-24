Появление Обамы на предвыборном мероприятии Байдена принесло рекордные $7,6 млн
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Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама впервые принял участие в предвыборном мероприятии нынешнего кандидата на пост главы государства Джо Байдена, передает Reuters
До начала мероприятия пожертвования на его предвыборную кампанию поступили от 175 тысяч избирателей на общую сумму $7,6 млн, что стало рекордом, сообщил Байден.
Ранее штабы Байдена и его главного соперника действующего президента Дональда Трампа отчитались о денежных средствах, собранных в мае. Впервые за время предвыборной кампании Байдену удалось собрать больше средств — $80,8 млн против $74 млн.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.
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