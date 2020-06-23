Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста Габунии в адрес Путина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова грузинского журналиста Георгия Габунии, который недавно в очередной раз оскорбил президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

Дипломат ответила словами российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, которыми тот ранее осадил сотрудниц грузинских телеканалов за неподобающее поведение.

«В данном случае более чем уместно: «Вы больные, девочки», — сказала Захарова.

Это не первый выпад журналиста в сторону российского президента. В 2019 году Габуния в эфире «Рустави-2» нецензурно выразился в отношении Путина и его покойных родителей.

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