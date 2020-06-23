Более 70 законов будет принято в случае принятия поправок в Конституцию

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенников рассказал о законах, которые повлечет за собой принятие поправок в Конституцию России. Соответствующее заявление он сделал в эфире программы «Право на справедливость», передает ТАСС.

Он отметил, что если по результатам голосования поправки в Главный закон страны будут приняты, то следом за ними будут приняты свыше 70 законов.

Депутат добавил, что отдельный блок законов будет посвящен сфере здравоохранения.

«Я надеюсь, что мы будем продолжать гордиться ворсами, но и будем гордиться системой здравоохранения», — сказал Крашенников.

Он подчеркнул, что большое число норм прямого действия было заложено в поправки, что будет учитываться при составлении проекта бюджета страны.