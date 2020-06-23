Трамп заявил, что Болтон «должен сидеть в тюрьме»

Президент США Дональд Трамп заявил, что его экс-советник Джон Болтон «должен сидеть в тюрьме». Соответствующее заявление он опубликовал в своем Twitter.

Он отметил, что чиновник находится на «дне жизни».

По его мнению, Болтон должен находиться в заключении из-за попытки увеличить свои доходы за счет продажи совершенно секретной информации.

«В итоге я его помиловал — это было нечестно», — заключил Трамп.

В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности.

Суд разрешил публикацию книги, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров.

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