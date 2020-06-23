Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему часы главы государства Владимира Путина в ходе теле-обращения отставали от реального времени, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, выступление президента было показано в записи, а не в прямом эфире.

«Нужно понимать, что обращение не было в прямом эфире», — пояснил представитель Кремля.

Выступление главы государства началось в 17:00 по мск, на наручных часах президента в этот момент было около 14:50.

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