Путин провел встречу с Вучичем в Кремле

Президент России Владимир Путин провел встречу со своим сербским коллегой Александром Вучичем, который прилетел в Москву, чтобы в среду, 24 июня, посетить парад в честь 75-й годовщины Великой Победы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидеры двух стран подняли актуальные вопросы двусторонних отношений.

«Между нашими странами складываются весьма прагматичные, но в тоже время особые по своему характеру, очень добрые союзнические отношения», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Кроме того, главы двух стран отметили высокий уровень российско-сербского стратегического партнерства.

Ранее Минобороны Сербии отправило 75 гвардейцев для торжественного прохода по Красной площади. Москву также посетит известный сербский режиссер Эмир Кустурица.

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