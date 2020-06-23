Путин указал главное условие для вступления в силу поправок в Конституцию
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Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам рассказал про главное условие для принятия поправок в Конституцию. Трансляция его выступления велась в эфире «России 24».
Глава государства подчеркнул, что поправки в Основной закон страны вступят в силу, «только если граждане их поддержат».
«Именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надежные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперед», — сказал Путин.
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля на всей территории России.
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