Путин поблагодарил россиян за достойное прохождение пика эпидемии COVID-19

Президент России Владимир Путин в рамках обращения к гражданам выразил благодарность россиянам за прохождение пандемии коронавируса. Трансляция обращения велась в эфире «России 24».

Он назвал «самым опасным периодом эпидемии» этап пика заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Российский лидер добавил, что россияне достойно пережили это время. Кроме того, он выразил благодарность врачам, волонтерам, которые предоставляли помощь в период пандемии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.