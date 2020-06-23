Президент России Владимир Путин начал обращение к россиянам.

Он подчеркнул, что прошедшие три месяца были непростыми. По его словам, пандемия разделила время на до и после нее.

«Мы смогли ответить на вызов колоссальной сложности», — сказал Путин.

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