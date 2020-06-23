ЦИК рассказал об уникальной системе хранения бюллетеней в сейф-пакетах
В конце каждого дня голосования по внесению изменений в Основной закон страны члены комиссии в присутствии наблюдателей будут запечатывать бюллетени проголосовавших участников голосования в специальные сейф-пакеты, передает ТАСС.
Об этом во вторник заявила руководитель Центризбиркома Элла Памфилова.
При перемещении бюллетеней в сейф-пакет «никому не разрешается трогать бюллетени руками», подчеркнула она.
«Этот пакет необходимо затем опечатать, проставить на нем подписи не только членов комиссии, но и наблюдателей, составить соответствующий акт и приобщить его к сейф-пакету», — рассказала Памфилова.
Она утверждает, что аналогов столь тщательной процедуре в мире не существует.
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