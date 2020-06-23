В МИД назвали публикацию книги Болтона частью «разборок» внутри США

РФ считает публикацию книги экс-советника Белого дома по нацбезопасности Джона Болтона элементом внутриполитических разборок внутри Соединенных Штатов. Об этом РИА «Новости» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Воспринимаю эту публикацию как элемент внутриполитических «разборок» в США, как звено событий, связанных в большей мере с внутренней политикой США, чем с внешней», — заявил Рябков.

По его словам, публикация таких материалов о событиях недавнего прошлого компрометирует сам «жанр дипломатии».

В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности.

Суд разрешил публикацию книги, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров.

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