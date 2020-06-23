Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступит с телеобращением к россиянам 23 июня, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова, обращение будет касаться вопросов предварительных итогов борьбы с коронавирусной инфекцией и состоянии дел в экономике и социальной сфере.

В эфир обращение президента выйдет около 15.00 мск.

«Телеобращение Владимира Путина будет о текущем моменте, о итогах борьбы, предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, о состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом», — отметил Песков.