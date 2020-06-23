Эксперт высказался о дорожной карте «Голоса» для наблюдателей

«Дорожная карта движения «Голос» не полезна, а скорее даже вредна для наблюдателей, считает член правления Российской ассоциации политической науки, заместитель директора Истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Дорожная карта, как и другие документы движения «Голос», содержит недостоверные, с моей точки зрения, положения. В данном документе есть четкая и явная ориентация на конфликт во взаимодействии как с представителями избирательных комиссий, так и с избирателями. Сама форма документа, его текст, ссылка на карту нарушений, которую нужно просматривать, – все это стандартная стилистика движения «Голос». Она является выражением позиций данной организации. Суть не в том, чтобы помочь избирателям реализовать избирательные права, а в том, чтобы найти как можно больше причин для создания конфликта. При этом если реальных нарушений нет, их можно придумать и создать фейк. В прошлом мы уже были свидетелями фейков на данной карте, что говорит в пользу этого тезиса. Речь идет о том, что наблюдатель сориентирован на то, чтобы найти как можно больше поводов для провоцирования скандала на избирательном участке», — полагает Шаповалов.

«Дорожная карта по сути представляет собой стандартизированный набор требований к наблюдателям в рамках обычной выборной процедуры. Сейчас процедура существенно отличается.Общероссийское голосование по поправкам Конституции РФ имеет серьезную специфику в нормативном регулировании и правоприменительной практике. Тем не менее движение «Голос» не учитывает данную специфику и тем самым создает потенциальную почву для конфликтов, ориентируя своих наблюдателей на данную процедуру», — говорит эксперт.

«И наконец, нужно учитывать ситуацию с пандемией. Сохраняется опасность для жизни и здоровья граждан. В Российской Федерации применяется беспрецедентная деятельность по минимизации угрозы — это одна из важнейших частей работы комиссий. Задача свести к минимуму контакты между участниками процесса, обеспечить их всеми защитными средствами.Именно на этом сделан акцент в «Золотом стандарте» Общественной палаты РФ. Что касается дорожной карты, ничего подобного в данном документе нет. Ни о каких средствах защиты речи не идет, на это наблюдатель не ориентирован. Более того, если выполнять ее положения, наблюдатель обязательно будет нарушать эти нормы защиты жизни и здоровья граждан, поскольку предполагают контактную форму взаимодействия. Резюмируя, хочу подчеркнуть, что подобные моменты девальвируют значимость дорожной карты, делая ее не полезной, а вредной для наблюдателей», — считает Шаповалов.