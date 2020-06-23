Мадуро захотел поговорить с Трампом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил готовность поговорить с американским коллегой Дональдом Трампом, но в уважительном тоне.

До этого Трамп также заявлял, что готов к поговорить с Мадуро об уходе венесуэльского лидера с поста.

В ответ на это Мадуро отметил, что он готов к диалогу, но когда это будет необходимо.

«Я мог бы говорить с Трампом», — цитирует Мадуро РИА «Новости».

21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты. В результате лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом республики. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

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