Иран начнет переговоры о компенсации из-за крушения украинского самолета

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что страна готова начать переговоры о возмещении ущерба из-за крушения самолета «Международных авиалиний Украины», которое произошло в январе этого года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД Канады.

Зариф в ходе телефонных переговоров с канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем обещал, что власти Ирана оперативно отправят бортовые самописцы во Францию для проведения анализа.

Он также согласился начать переговоры о компенсациях и сообщить обновленную информацию по этому вопросу на встрече Международной организации гражданской авиации на этой неделе.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию The Globe and Mail заявил, что Киев может обратиться в международные суды, если Иран не предоставит черные ящики сбитого в Тегеране самолета Boeing.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек. Позднее власти Ирана признались, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны.

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