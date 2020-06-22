Лукашенко: Белоруссия не потерпит олигархата

Народ Белоруссии не потерпит появления в стране олигархата, заявил президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщает «БелТА».

По словам главы государства, послабления в борьбе с коррупцией в Белоруссии являются прямым путем «уже не к революции, а к майдану», так как народ страны не станет терпеть коррупционные проявления и олигархат.

Бизнес, честно работающий на благо страны, всегда будет получать поддержку, отметил Лукашенко. Однако с теми, кто нарушает закон и пытается жить «за счет чужого, частного или государственного» поступать будут по закону.

Данное заявление прозвучало на фоне задержания в Белоруссии претендента на пост главы государства Виктора Бабарико. Его подозревают в организации противоправной деятельности Белгазпромбанка.

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