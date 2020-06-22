В Белом доме заявили, что Трамп продолжит поддерживать Гуайдо

Президент США Дональд Трамп не потерял веру в лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, передает «Интерфакс» слова пресс-секретаря Белого Дома Кейли Макэнани.

«Он вовсе не потерял доверия <...> (США) поддерживают народ Венесуэлы и его борьбу за свободу», — сказала Макэнани.

Она добавила, что Трамп поступает с нынешней властью Венесуэлы гораздо жестче, чем администрация бывшего президента.

Макэнани также заявила, что кандидат в президенты США Джо Байден встречался с «диктатором Мадуро», а госдеп страны при экс-президенте Обаме помог стабилизировать режим Венесуэлы, заблокировав санкции.

«Мы же выступаем против социализма и за свободу», — заключила пресс-секретарь.

21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты. В результате лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом республики. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

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