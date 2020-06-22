Зеленский пообещал дистанцироваться от внутриполитической борьбы в США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не позволит втянуть страну во внутриполитическую борьбу в США и потерять поддержку американской администрации, передает «Интерфакс».

«Украина никогда не будет ввязываться и влиять на внутреннюю политику любой страны, несмотря на количество населения и удаленность <...> сейчас у нас двухпалатная поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов, вводятся санкции, есть поддержка двух партий», — сказал Зеленский.

Он добавил, что поступает так, потому что не желает разрушить отношения с одним из «главных стратегических партнеров» Украины.

Зеленский также подчеркнул, что не даст создать Украине имидж скандальной страны и перенести американский избирательный процесс на территорию своей страны.

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