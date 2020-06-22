США заявили, что не требуют отставки Асада и вывода российских войск

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что американские власти не требуют отставки президента Сирии Башара Асада и вывода российских войск с территории страны, передает РИА «Новости».

«Мы не требуем тотальной победы. Мы не говорим, что Асад должен уйти, мы говорим, что Асад и его правительство должны изменить свое поведение. Также мы не говорим, что русские должны уйти», — сказал Джеффри.

Он уточнил, что США не желают присутствия российских войск в Сирии, однако не будут пытаться заставить их покинуть страну.

Ранее при администрации Барака Обамы США настаивали на немедленной отставке Асада.

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