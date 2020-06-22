Все запросы депутатов Госдумы откроют для общего доступа

Все обращения и запросы депутатов Государственной думы будут публиковаться в электронной базе парламентской палаты, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщает РИА Новости.

Публикация откроет доступ к запросам для избирателей и ведомств-адресатов, что позволит избежать ситуаций, когда такие документы теряются, отметил Володин.

Кроме того, появление запросов в открытом доступе позволит исключить «коррупционную составляющую», добавил спикер нижней палаты парламента.

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