Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы даже по приглашению
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы получил официальное приглашение. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на интервью главы государства канадскому изданию.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что Зеленского не пригласили на парад, так как Украина де-факто не член СНГ и ни разу не демонстрировала желание разделить радость от праздника.
Традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен из-за пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Нет оснований»: почему Зеленского не позвали на парад Победы