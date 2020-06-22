Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы даже по приглашению

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы получил официальное приглашение. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на интервью главы государства канадскому изданию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что Зеленского не пригласили на парад, так как Украина де-факто не член СНГ и ни разу не демонстрировала желание разделить радость от праздника.

Традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен из-за пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.

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