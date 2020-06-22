Голикова заявила, что коронавирус сплотил российское правительство

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что пандемия коронавируса в РФ способствовала консолидации правительства премьер-министра Михаила Мишустина, сообщает РИА «Новости».

«Решения, которые мы принимали, принимали быстро, иногда за секунды... Оно, конечно, нас очень сильно мобилизовало», — сказала Голикова в эфире Первого канала.

Она отметила, что кабинет министров «стал преемником» в реализации национальных целей, которые обозначил глава РФ Владимир Путин, и начал осуществлять их «с максимальной эффективностью».

По ее словам, Мишустин, заняв пост премьера, стал мыслить иначе, чем его предшественник, но сумел справиться с поставленными задачами.

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