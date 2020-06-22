«Очень удобно»: глава Нижегородского избиркома о регистрации на электронное голосование

Председатель избиркома Нижегородской области Маргарита Красилевская прокомментировала «Газете.Ru» предварительные итоги регистрации на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в своем регионе.

Она отметила, что регистрация на ДЭГ завершилась накануне, 21 июня, в два часа дня.

«На заседании Центризбиркома РФ 4 июня 2020 года Нижегородская область была выбрана наряду с Москвой субъектом, где будет проводиться ДЭГ – поскольку Нижегородская область в полной мере соответствует критериям отбора регионов для участия в данной процедуре. В нашей области активно вводятся в различных видах электронные инструменты взаимодействия с жителями, в том числе – включающие в себя авторизованное голосование», – заявила глава нижегородской комиссии.

Она отметила, что подано для участия в ДЭГ 140 458 заявлений – 5,6% от числе избирателей в регионе, порядка 3 млн человек. Цифра в 140 тыс. – это около 10,5% от подтвержденных учетных записей на портале «Госуслуги» (примерно 1,5 млн человек).

«Подача заявлений с помощью дистанционной формы была очень удобной, поскольку любой житель города Нижнего Новгорода и Нижегородской области мог буквально из любого места подать заявление. Сбоев не было, избирательное законодательство также не нарушалось. Вся работа проводилась в штатном режиме. Сотрудники избирательной комиссии консультировали граждан, разъясняли механизм регистрации на «Госуслугах» и процесс подачи заявления», – подытожила Красилевская.